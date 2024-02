La città dei cantieri Lavori a rilento. Disagi da piazza Cavour alla Pettini

SCANDICCI

Cantieri senza pace a Scandicci. Una nuova settimana di stop di in piazza Cavour a San Giusto. Residenti e commercianti ormai sono diventati sentinelle di questo intervento. Al settimo giorno di assenza da parte degli operai hanno fatto scattare l’allarme avvertendo l’amministrazione e anche il nostro giornale. Una battaglia che va avanti ormai da tempo tra i cittadini del quartiere che da quasi due anni ormai stanno subendo non pochi disagi. "Non è più possibile andare avanti – raccontano – non c’è possibilità di parcheggiare, i negozi sono vuoti, il quartiere è sotto assedio ormai da troppo tempo". Dall’amministrazione fanno sapere che mercoledì prossimo è stato fissato un nuovo sopralluogo con la ditta per definire gli ulteriori passaggi sulla fine dei lavori. L’assenza di questi giorni sarebbe dovuta alla mancanza di materiali, in ritardo di consegna. Ma il sospetto c’è: anche perché ancora non è stata indicata una data definitiva per la fine lavori. Al termine dell’intervento di riqualificazione la piazza sarà interamente pedonale, dall’area verde sino al fronte dei condomini e delle attività commerciali, grazie all’eliminazione del tratto di strada presente in precedenza; con i lavori sono stati pianificati il rifacimento dello spazio di verde pubblico, l’installazione di una batteria di cassonetti interrati, nuove panchine e il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica. Non c’è pace per i cantieri in città. Perché piazza Cavour non è l’unico vulnus in un territorio nel quale tra sfortuna e tentativi estremi, ci sono diverse situazioni attive.

Oltre a piazza Cavour, l’altra attesa infinita è quella della scuola Pettini di via della Pieve. Anche qui lavori a singhiozzo e ritardi ormai di anni. Anche in questo caso sono stati molti i genitori a protestare nel tempo sperando di vedere finiti lavori e problematiche connesse che per tutto questo tempo sono ricadute sui piccoli allievi della scuola. Ultimo ma non ultimo: la semipedonalizzazione di via Aleardi piazza della Repubblica. Nei giorni scorsi l’azienda avrebbe chiesto una dilazione dei tempi di due mesi per la consegna dei lavori. L’intento era quello di inaugurare entro la fine della primavera (e per la campagna elettorale) ma la sensazione è che si potrebbe arrivare alla fine dell’estate.

Fabrizio Morviducci