La città capitale del gusto: "Vetrina del Made in Italy"

Dall’olio ai lievitati, dal cioccolato al caffè, dai formaggi alle conserve: il salato e il dolce sono serviti. Made in Italy. La 17esima edizione di Pitti Taste, alla Fortezza da Basso, si concluderà oggi - con un appendice il 9 febbraio alla Scuola d’arte culinaria Cordon Bleu per la presentazione del libro "Crisp", scritto da Demi Singh - e il primissimo bilancio è positivo, almeno dal flusso che in questi giorni è confluito in fiera. "Una manifestazione di qualità che si prospetta come un successo e un polo fieristico, Firenze Fiera, che si conferma in ottima salute e in grado di accogliere le sfide a livello nazionale e internazionale" sostiene il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha visitato Taste. "E’ la dimostrazione che Pitti non è più solo moda: la moda si manifesta anche nel gusto, come quello espresso dai prodotti della filiera toscana, fatta di prodotti di qualità e che, con il 32 per cento di biologico, si colloca ai più alti livelli del settore" le parole del governatore.

Il food & beverage, insomma, è un settore che continua a crescere, come confermano le oltre 660 aziende presenti, di cui 150 al ’debutto’ fiorentino. "Taste si svolge in un clima di grande entusiasmo, tra espositori, buyer e distributori soddisfatti" commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine che sui numeri preferisce aspettare la conclusione della fiera ma se l’anno scorso si erano registrati circa 10.000 visitatori, di cui 7.050 operatori del settore, quest’anno le affluenze saranno ancora più alte, con una crescita di clienti internazionali (Europa, Canada e America in primis).

"Questa 17esima edizione ha avuto un’accelerata. Oggi è una bella vetrina del Made in Italy che rispecchia la cultura contemporanea del cibo". Ricordando che il progetto speciale dell’edizione è un’inaspettata collezione di pollai domestici pensati dall’ironico duo Vedovamazzei e Paolo Parisi, con la direzione artistica di Nicolas Ballario, tra gli appuntamenti di oggi all’UniCredit Taste Arena si parlerà di vino in anfora (ore 11) e di "Consumi nell’agroalimentare in Italia: tendenze e comportamenti d’acquisto (ore 15).

Barbara Berti