La città brilla. Alberi ovunque

Domani si accenderanno gli alberi di Natale in città. In presenza del sindaco e di Babbo Natale si dà il via, alle 17.30, con l’albero in Piazza della Signoria. Alle 18 si prosegue con l’abete in piazza Duomo, tra i presenti: Nardella, il Gonfalone di Firenze, il corteo storico fiorentino, il Light Gospel Choir, la Compagnia di Babbo Natale e la Val di Fassa Dolomites. L’albero di piazzale Michelangelo, che si affaccia sulla città, sarà acceso alle 19.30. Sarà presente anche Coldiretti. Si finisce a San Firenze alle 20.30 con Andrea Bocelli foundation, Fondazione Zeffirelli e Palazzo Gondi.

Tutti i quartieri della città saranno addobbati da alberi: da piazza Pitti a San Jacopino, da piazza Puccini a piazza Indipendenza, da San Salvi al Varlungo, da piazza Bartali a Rovezzano, da piazza Gaber a Pier Vettori, dal Giardino dei Lippi a piazza della Vittoria e infine da piazza Giorgini a piazza Leopoldo, per un totale di poco meno di sessanta alberi.