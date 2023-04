La città apre i battenti alla musica In scena cori, orchestre e band

Scandicci ’città della musica’. Presentata l’edizione del concorso musicale nazionale che si terrà in città dal 16 al 20 maggio. L’evento è organizzato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e l’Istituto comprensivo "Vasco Pratolini", con il sostegno del Comune di Scandicci. Parallelamente all’appuntamento scolastico, si tiene la dodicesima edizione del Concorso internazionale musicale Città di Scandicci organizzato dalla Filarmonica Vincenzo Bellini con l’assessorato all’Istruzione del Comune di Scandicci e i patrocini della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

La dirigente del comprensivo Pratolini, Francesca Balestri e i docenti sono al lavoro per fare in modo che questo evento riesca nella maniera migliore. La competizione si svolgerà in presenza e sarà sicuramente un evento apprezzare le performance di tanti giovani artisti. Le scuole possono iscriversi entro il 30 aprile (l’iscrizione è gratuita).

Il 12° Concorso internazionale musicale "Città di Scandicci" invece prevede classi di concorso "Cori e canto lirico e moderno" (nella sola giornata del 16 maggio) e "Piccole formazioni, orchestre e bande" (dal 17 al 20 maggio); il 20 maggio le prove termineranno nel primo pomeriggio per poter procedere alla premiazione alle 16,30. Saranno riconosciute borse di studio ai più meritevoli e quota parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze". Bando e le modalità di iscrizione si trovano online.