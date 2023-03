La ciclovia dell’Arno inciampa nel Fiesolano

di Daniela Giovannetti

Maggiori sono i dettagli sul tracciato della ciclovia dell’Arno e più cresce la delusione fra gli abitanti dei centri fiesolani che affacciano sul fiume, visto che speravano il progetto potesse offrire loro una risposta in termini di mobilità alternativa, da sfruttare anche quotidianamente con le due ruote. Escluso definitivamente il passaggio da via della Rosa (troppe curve e pendenze da "tappone di montagna" come lo definì Cipollini in un test per “Striscia la notizia“) per continuare a pedalare non resterà che spostarsi "oltrarno", ovvero in sponda sinistra, una volta realizzata la passerella di piazza Mazzini. E’ quanto emerge nella Determina emessa dal Comune di Fiesole riguardo agli espropri dei terreni, che è necessario effettuare per realizzare il percorso che arriva dal Comune di Incisa e Figline e prosegue in direzione Firenze. La Determina è stata pubblicata in questi giorni giorni all’Albo pretorio comunale. "A parte che ci sono ancora dei punti da interpretare proprio all’interno dei nostri abitati, adesso è ufficiale che la ciclovia sarà in continuità solo sul lato di Bagno a Ripoli – osserva Maurio Landi, portavoce del Comitato cittadini Ellera Compiobbi –. Da noi invece ci sarà un buco fra Compiobbi e Girone. Il nostro è l’unico territorio che non è riuscito a individuare una soluzione di continuità".

Eppure passaggi difficili e salite sono presenti anche altrove. E’ il caso di via Paretaio per raggiungere Ellera da Le Sieci. Non è agevole neppure il collegamento fra Rignano e Rosano. "Una soluzione è stata trovata ovunque – prosegue Landi – mentre del nostro versante non se parla neppure in prospettiva. E’ davvero un peccato che un così bel progetto, a Fiesole si traduca in due monconi di pista isolati, con un buco nero nel mezzo".

Irrisolto anche il nodo del "percorso Benvenuti". "Sono circa 260 metri che dovranno essere condivisi con le due ruote quando già adesso che è solo pedonale – conclude Landi – non c’è spazio per far scambiare due mamme con le carrozzine".