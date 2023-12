La chiesa nova. Storia cristiana di Sesto in un libro

"La Chiesa nova di Sesto Fiorentino. Dal ‘miracolo’ di Aida Fantoni alla costruzione della Chiesa dell’Immacolata": è il libro di Filippo Canali (edito da "apice libri") che sarà presentato, domani alle 16.30, nella Sala della Pieve di San Martino, in Piazza della Chiesa. Durante l’incontro con la proiezione di immagini d’epoca, verrà ripercorsa la straordinaria storia popolare che ha portato alla nascita della più grande chiesa del territorio: dal ‘miracolo’ della giovane sestese Aida Fantoni a Lourdes, nel 1929, alla decisione di dedicare all’episodio un santuario. Un proposito che incise profondamente nella comunità della piccola cittadina e accomunò tutti i sestesi: credenti e non, nobili, padroni, operai, mezzadri, in una città dove pure la politica dei "bianchi" e dei "rossi" segnava differenze tra i vari ceti sociali. Alla presentazione interverranno, oltre all’autore , don Daniele Bani, pievano di San Martino e don Giuseppe Biliotti.