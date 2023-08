La chiarezza di Farulli compie 100 anni

Francesco

Gurrieri

Il centenario della nascita di Farulli (1923-1997) è stato giustamente colto dal

Comune di Fiesole, con tre belle mostre curate da Marco Pierini, distribuite nella Sala del Basolato, nella Sala Costantini e all’Accademia di Belle Arti a San Marco (catalogo Gli Ori, con contributi di Carlo Falciani, Maria Alberti, Mariia Shevchenko, Costanza Neve). "La pittura di Farulli – ci dice il curatore – aspettava da tempo una riconsiderazione che ne rivendicasse l’altissima qualità, svincolandola da letture troppo legate allo spirito del tempo". E dunque lodevole questa iniziativa

che torna a focalizzare l’attenzione su uno dei maggiori testimoni di quel ‘realismo’, il cui caposcuola italiano fu Renato Guttuso, in cui si riconobbe gran parte della cultura della sinistra del dopoguerra, a cui non fu estranea la pervicace posizione di Togliatti che, proprio qui a Firenze, ebbe a sbeffeggiare la ricerca astratta del gruppo intorno a Gualtiero Nativi e Vinicio Berti. Ciò detto, che nulla toglie ai meriti del bravo Farulli, non possiamo non ricordarne il positivo esordio critico che ebbe voce in Alessandro Parronchi e le attenzioni di Pier Carlo Santini, Mario De Micheli, Dario Micacchi e persino di Salvatore Quasimodo (1956). Ma la mostra che, a mio parere resta insuperabile, è quella antologica di Prato in Palazzo Pretorio e nella Sala Medievale di S. Jacopo, curata da Franco Solmi (1976). In quell’occasione Solmi ebbe a suggerire che Farulli, per ostinato amor di popolo, col suo far plebeo avrebbe fatto strage di ogni umanesimo: identificazione proletaria, sia per frequentazione dei temi (le iterate acciaierie di Piombino, gli operai, gli attrezzi di lavoro), sia per la aggressiva materia cromatica (blu, rossi, gialli, sempre intensissimi). Tutto ciò, oggi, potrebbe apparire quasi retorico ed ideologizzato, ma così era, alla luce del sole, come apertamente parlavano i suoi manifesti per la ‘ricostruzione del Vietnam’ (1975) o per la commemorazione della

‘resistenza a Piombino’ (1973). Allora tutto era politicamente più chiaro. E Farulli ne fu interprete, dalla parte di chi lavorava negli altiforni.