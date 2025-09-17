La Cassazione: "Sgomberi rinviati?. Colpa del Ministero". Scatta il risarcimento

di Stefano Brogioni

FIRENZE

L’occupazione abusiva di un immobile si protrasse nel tempo nonostante i provvedimenti di sgombero emessi dall’autorità giudiziaria, il cui ufficiale tentò di eseguire, senza riuscirvi. A pagare alla proprietà il danno economico causato dal ritardo nell’esecuzione ricasca sul Ministero dell’Interno, che avrebbe dovuto eseguire lo sfratto anche in presenza di minori o soggetti fragili.

Lo ha stabilito un’ordinanza, la 24053/2025 della terza sezione civile della Cassazione, che, confermando una sentenza della corte d’appello di Firenze, ha quantificato in 183mila il danno patito dai proprietari di un ex fabbrica di 700 metri quadrati ubicata tra via del Luccio e via del Granchio, a Brozzi. Una decisione che scinde i ruoli dell’esecuzione da quelli “sociali“ in capo alle amministrazioni.

L’immobile venne occupato nel 2013 da una trentina di persone, entrate forzando una serratura. La proprietaria sporse denuncia e in seguito, ricostruisce la Cassazione, tutti gli occupanti vennero identificati dalle forze dell’ordine. Circa un anno dopo, la proprietà richiese alle Esecuzioni della Corte di Appello di fissare la data per l’esecuzione. Con tanto di notifica agli occupanti, venne indicata la data del 19 marzo 2015 per l’accesso da parte dell’Ufficiale giudiziario, assistito dalla Forza pubblica, per ottenere il rilascio e la restituzione dell’immobile.

Ma lo sgombero saltò sia quel 19 marzo, che il 27 luglio dell’anno successivo: tra gli occupanti c’erano bambini e disabili, non c’era un sufficiente supporto della forza pubblica e mancava pure una soluzione alloggiativa da parte del Comune di Firenze.

Solo il 18 aprile del 2018, dopo numerosi altri infruttuosi tentativi,anche gli ultimi occupanti, invitati a rilasciare l’immobile, si allontanarono, dopo il reperimento di altri alloggi frutto di un negoziato con l’assessorato di Palazzo Vecchio.

Nella sentenza della corte d’appello, avallata dalla Suprema Corte, i vari rinvii nello sgombero non sono dipesi "né da omissioni, né dall’attività organizzativa dell’Ufficiale Giudiziario, il cui compito, di carattere eminentemente giuridico risulta nella fattispecie compiutamente eseguito".

Ma sono stati invece determinati dal comportamento del personale del Ministero dell’Interno, "in quanto i vari funzionari delle forze dell’ordine presenti, a seguito dell’invito dell’Ufficiale giudiziario a dare seguito all’esecuzione, facevano ogni volta presente l’impossibilità di procedere, una volta per la presenza di molti manifestanti e le conseguenti problematiche di ordine pubblico, un’altra per l’assenza di un medico che potesse verificare le condizioni di salute della persona affetta da invalidità collocata all’interno dell’immobile, un’altra volta per la mancata presenza dei servizi sociali (…). Infine, si è addivenuti a rinviare la procedura in considerazione dell’impossibilità rilevata dai rappresentati delle Forze dell’ordine intervenute, di reperire una adeguata collocazione degli occupanti deboli e minori". Dopo circa tre anni di rinvii, il procuratore dell’istante ha cominciato ad intavolare trattative con gli occupanti e, nel giro di circa un ulteriore anno, poco alla volta, l’immobile è stato rilasciato nella disponibilità della sua proprietaria. Che, negli anni di occupazione, non ha potuto godere dell’immobile, né ristrutturarlo o venderlo.