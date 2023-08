"La Casa di Comunità a Pontassieve sarà finanziata dal Pnrr: niente preoccupazioni"

La preoccupazione del Pd sul fatto che la Casa di Comunità che dovrà sorgere nell’ex area ferroviaria di Pontassieve grazie ai fondi del Pnrr non veda la luce è infondata". A sostenerlo è la capogruppo della Lega in consiglio comunale Cecilia Cappelletti: "Abbiamo avuto rassicurazioni dal Governo sulle nuove fonti di finanziamento grazie alle quali tutti gli interventi e i progetti in essere troveranno attuazione. Mi rendo, comunque, disponibile a fare da tramite tra il ministero e l’amministrazione affinchè tutti i dubbi vengano fugati ed a evidenziare al governo l’importanza di un progetto che la nostra comunità e quella di tutta la Valdisieve attende da oltre vent’anni. Finalmente solo grazie ai fondi del Pnrr quest’area potrà essere valorizzata e sfruttata a vantaggio di tutti e sono ben lieta di mettermi a disposizione per il bene e lo sviluppo del mio territorio".