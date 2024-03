La "Casa della natura" è realtà. Quinto Basso ora può respirare

La "Casa della natura" sta per diventare realtà. È arrivato a conclusione il percorso partecipativo per restituire alla comunità di Quinto Basso un luogo dove stare insieme e condividere momenti all’aperto al posto del terreno incolto e inutilizzato ex RFI tra via Paganini e via Donizetti.

Affidato in comodato d’uso all’Associazione Gruppo Amici della Natura "Il Binario", l’idea è di crearvi un’area aperta alla cittadinanza con diverse destinazioni e funzioni: una parte più a boschetto con un piccolo stagno per aumentare la biodiversità in ambito urbano, un’altra di food forest, ovvero un bosco artificiale fatto di piante commestibili, un’altra da destinare a orti condivisi e una a prato fiorito a protezione delle api.

Una zona sarà destinata a giochi per bambini "non convenzionali" come un labirinto verde e a strutture in legno che ospiteranno la sede dell’associazione Libera e un punto di riferimento per tutti gli scout.

L’ultimo appuntamento del progetto partecipativo "Casa della Natura", promosso dall’Istituto di Bioeconomia del CNR con Comune e dell’Autorità regionale per la partecipazione, sarà questo sabato dalle 14 alle 17 nella stessa area verde.

Saranno presentati e premiati gli elaborati delle classi che hanno partecipato al concorso "Uno spazio verde ideale", messi a dimora i nuovi alberi e seminato il prato fiorito. Una bella idea che ha trovato l’adesione entusiastica dei ragazzi.