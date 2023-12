La carne è debole la frutta pure

Gabriele

Canè

La carne è debole, si diceva per certe scappatelle sentimentali. Anche la frutta lo è. In realtà, non tanto la frutta in sé, quanto il rigore di chi doveva controllare che sui banchi del mercato fosse tutto in regola, e che invece chiudeva occhi e orecchie, e tornava a casa con qualche borsa piena di roba fresca. Verdura compresa. Che non è una scappatella, bensì un illecito. E’ capitato com’è noto alla Sas, la municipalizzata di Servizi alla strada che si occupa un po’ di tutto, dalle soste alle autorizzazioni, dalle affissioni al controllo dei mercati, appunto. Dove qualche dipendente ha deciso di trasformarsi anzitempo in multiutility personale e di quotarsi in borsa: quella della loro spesa gratis, però. E non solo: anche delle multe cancellate ad amici, fino all’oramai penoso rituale del timbro del cartellino con relativa fuga per cappuccino e shopping. Sono stati licenziati, e tutto è bene quel che finisce bene, essendo iniziato male. Con un paio di osservazioni. Primo. Dove circola il potere, anche quello spicciolo, delle licenze, dei divieti di sosta, girano anche i mascalzoni. Scontato. Non a caso nel 2020 in Sas successe un terremoto per molto peggio di qualche sporta di mandarini. In questo senso Sas è una azienda "a rischio" forse più di altre, e bene ha fatto ad ingaggiare anche dei detective per controllare che certe segnalazioni fossero vere. Infatti, lo erano.

Secondo. Avendo agito come si conviene, forse sarebbe stato utile, come deterrente interno ed esterno, come monito generale, se la vicenda fosse stata pubblicizzata e non fosse emersa "per caso" dall’analisi dei bilanci.

Come dire a tutti: signori, da noi lavora gente perbene che non si sporca le mani, e quei pochissimi che lo fanno, li mandiamo a casa. Cosi al mercato ci possono andare ogni giorno. Con i loro soldi, e senza far finta di marcare il cartellino.