La carica dei 41mila Firenze Rocks fa il botto

Circa 41mila persone hanno partecipato, complessivamente, alla quinta edizione del Firenze Rocks, il festival musicale che si è svolto sabato 17 e domenica 18 alla Visarno Arena nel parco delle Cascine. Sul palco della prima serata sono saliti gli Who, che erano affiancati per l’occasione dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e anticipati dalla chitarra di Tom Morello. Circa quindicimila, fanno sapere gli organizzatori, i fan presenti.

Poi domenica sera il festival ha chiuso con i Maroon 5, davanti a 26mila persone. Sia per gli Who che per i Maroon 5, si ricorda in una nota, il concerto a Firenze è stato l’unica data in Italia. "Anche quest’anno Firenze Rocks ha dimostrato di essere un momento centrale nella musica dal vivo in Italia e in Europa, come testimonia la grande affluenza di pubblico internazionale – commenta il presidente di Live Nation Italia, Roberto De Luca –. Ne sono assolutamente convinto per le due grandissime band headliner che abbiamo avuto: una leggenda come gli Who capaci ancora oggi di esprimersi ai massimi livelli artistici in un evento unico ed irripetibile insieme all’Orchestra del Maggio Fiorentino e i Maroon 5 formazione fortemente attrattiva per un pubblico vasto e trasversale. Ma anche i gruppi e gli artisti cosiddetti preheadliner sono stati un’eccellenza. Uno per tutti Tom Morello che in altri contesti sarebbe stato tra gli ospiti di apertura".

"Quest’anno a Firenze – conclude De Luca – è andato in scena un festival contemporaneo, vincente e di altissima qualità, che vuole uscire dalla caratterizzazione di genere pur senza perdere la propria identità che ha fatto e farà storia con la grande, buona musica sempre al centro".