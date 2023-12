La carezza del Papa ai bimbi del Meyer

Un regalo di Natale accompagnato dal sorriso del Papa, che ha scritto: "Il Natale ti porti un raggio di gioia. Non dimenticare che Gesù è sempre vicino a te e ti dice: “Vai avanti, io sono con te e ti prendo per mano“. Anch’io ti sono accanto con la mia preghiera e ti benedico di cuore". E non poteva che chiamarsi “Una carezza per Natale“ l’iniziativa solidale promossa negli ospedali italiani dall’Associazione nazionale Cavalieri di Gran Croce in collaborazione con Sifo – Società italiana di farmacia ospedaliera e dei Servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie, che ha fatto tappa all’Ospedale pediatrico Meyer.

La consegna delle strenne, destinate ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici che trascorreranno le festività in ospedale, è avvenuta tramite il rappresentante dell’Associazione dei Cavalieri di Gran Croce, Piero Tacconi, alla presenza dello staff della Direzione sanitaria del Meyer, il dottor Francesco Puggelli e la dottoressa Annamaria Schirri, insieme a don Fabio Marella, cappellano dell’Ospedale, in rappresentanza dell’arcivescovo il cardinale Giuseppe Betori.

Il Progetto che ha coinvolto tredici regioni, raggiungendo 3.600 bambini in 24 ospedali italiani, vedrà la distribuzione di uno zainetto contenente prodotti dolciari/alimentari e giochi. Un modo questo per offrire, oltre alle necessarie cure sanitarie una vicinanza umana, una carezza appunto, sia ai piccoli sia alle famiglie in un periodo particolarmente delicato della loro vita.

L’Associazione dei Cavalieri di Gran Croce ha ricevuto il grande dono di un messaggio del Santo Padre, che ha colto volentieri la richiesta avanzata dall’Associazione destinando ai bambini un suo personale pensiero inserito nel pacco dono. Una profonda gioia per don Fabio Marella, che è anche vice direttore della Caritas diocesana, in un momento delicato e particolare come lo è il periodo di Natale vissuto in un reparto ospedaliero, tanto più se ad alta intensità od oncologico. La parole “Io sono con te e ti prendo per mano“ sono sostanza e non solo una suggestiva forma retorica.