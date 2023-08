La card solidale è per 537 famiglie "Ma molte di più affollano il Comune"

di Sandra Nistri

Una card che rischia di essere solo un palliativo, senza un effetto duraturo. L’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin polemizza fortemente sulla misura della carta solidale Inps "Dedicata a te" per la quale i Comuni hanno l’obbligo di dare comunicazione agli interessati del beneficio. Sostiene che il meccanismo, almeno sul territorio sestese, sta ingenerando molta confusione: "La carta acquisti – dice Sanquerin - è un provvedimento una tantum a pioggia che mette a disposizione una piccola cifra per i beni che il governo ha stabilito per decreto essere quelli di prima necessità. Ma si tratta di una misura inefficace per contrastare stabilmente povertà e diseguaglianze, e i Comuni sono chiamati a dare risposta sostanzialmente da soli: dopo l’annuncio dell’introduzione della carta sono stati infatti decine i cittadini che si sono rivolti ai nostri uffici per avere chiarimenti, fuorviati dalla comunicazione nazionale che lasciava intendere che fossero i Comuni a provvedere all’emanazione delle carte, quando invece non è così".

A Sesto i nuclei beneficiari, che potranno ritirare la card, sono stati 537. Prosegue Sanquerin: "Un copione molto simile è andato in scena con la revoca del reddito di cittadinanza che nel nostro Comune ha riguardato alcune decine di persone: dopo l’annuncio del governo e il noto sms, molti si sono rivolti agli uffici comunali, lasciati nuovamente in prima linea senza strumenti e senza risorse. E lo stesso è avvenuto a fine anno col contributo affitti, una misura importante per un sacco di famiglie che il premier Meloni ha inspiegabilmente tagliato. Sono particolarmente orgogliosa della decisione della nostra amministrazione di erogare 250mila euro di risorse proprio per coprire parzialmente il fondo, ma al contempo non posso non essere preoccupata da un governo che liscia il pelo ai ricchi e dichiara guerra ai poveri".