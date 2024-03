La candidata Maria Arena punta sul verde: "Spingere l’acceleratore sulle scelte già avviate"

Uno sportello di servizio per lo Sviluppo sostenibile. È una delle proposte concrete emerse dal laboratorio programmatico dedicato all’ambiente promosso, nei giorni scorsi al circolo Arci di Settimello, dalla coalizione di centrosinistra che sostiene Maria Arena ( in foto) come candidata sindaco per le prossime amministrative a Calenzano. Vivace il dibattito sulle politiche green con la convinzione che si possano comunque migliorare le politiche ambientali che il Comune mette in atto da tempo: "Dobbiamo spingere l’acceleratore sulle scelte già avviate - ha detto - come il grande parco urbano delle Carpugnane e il parco agricolo di Travalle ed avviare dei progetti di recupero ambientale delle aree ex Polveriera e dei molini del Lice e Valigari, oppure come la Comunità energetica. Ma dobbiamo anche fare scelte innovative che invertano alcune tendenze come pensare continuamente al nostro territorio nella sua interezza, aree urbane e aree rurali restituendo slancio alle attività agricole e forestali, creando un Piano Regolatore di campi e boschi". Fondamentale, in questo percorso, sarà facilitare la vita di chi vive e opera sul territorio e vuole adottare pratiche sostenibili e vicine all’ambiente: "Ho compreso - ha detto infatti Maria Arena tirando le fila della discussione - che due punti di debolezza delle politiche ambientali sono la comunicazione e la burocrazia, temi trasversali quando si parla di pubbliche amministrazioni. A noi spetta il compito di aiutare e assistere cittadini e imprese a diventare più green; per questo creeremo nella prossima legislatura in Comune uno sportello per lo Sviluppo Sostenibile, per semplificare, promuovere e aiutare le politiche e le pratiche legate all’ecologia e alla salvaguardia di ambiente e territorio".

Sandra Nistri