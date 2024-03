"La cameriera di Puccini" sul palco per le donne

FIRENZE

In occasione della Festa della Donna e a 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, Beatrice Visibelli torna in scena al Teatro delle Spiagge venerdì, e sabato ore 21, e domenica alle 16.45 con "La cameriera di Puccini". Uno spettacolo che unisce musica e teatro, alternando al racconto drammaturgico le apparizioni in musica delle celebri eroine pucciniane. Siamo a Torre del Lago, nella villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giornalista - l’attore Giovanni Esposito - per intervistare il Maestro. Dopo una prima accoglienza non troppo garbata, con tanto di fucile puntato, la trascinante simpatia della cameriera Marianna, interpretata da Beatrice Visibelli, regalerà agli spettatori un ritratto intimo e inedito del

musicista, attraversato da malinconie, passioni e amori.

ll dialogo fra i due si trasforma presto nella confessione del profondo amore platonico e materno che Marianna ha per il maestro. Il giornalista, del resto, mostra di avere interesse soprattutto per Puccini e chi meglio di una cameriera abituata ad accudire il suo padrone nella quotidianità, può conoscere le sue abitudini, il suo stile di vita, la sua musica, le sue passioni, soprattutto per le donne? La narrazione si farà sempre più confidenziale, fino ad indagare tra le

pieghe del tragico mistero che avvolse casa Puccini: il caso del suicidio della giovane Doria Manfredi.

A completare lo spettacolo, attraverseranno la scena suggestive apparizioni delle più celebri

eroine pucciniane, rievocate dalla splendida voce del soprano Bei Bei Li che canterà, accompagnata al pianoforte da Andrea Vulpani, cinque famose romanze. Info: 055310230 – 3294187925 @teatridimbarco.it

Prevendita on line su www.ticketone.it.

L.C.