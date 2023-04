La buona sorte fra i giardini di Firenze

Roberto

Fancelli

Sta per finire il mese di aprile il cui nome forse deriva dall’etrusco Apro, dea dell’amore o forse dal latino “aperire” (aprire) per indicare il mese in cui si schiudono le piante e i fiori. Si entra poi nel mese di maggio considerato il mese della rosa, quello della rinascita e della fioritura. A Firenze l’opportunità di visitare magnifici e suggestivi giardini storici, non solo parchi e prati verdi ma dei veri e propri musei a cielo aperto, … come del resto tutta la città, con fontane e monumenti, pergolati e vedute mozzafiato. Dal “Giardino delle Rose” con la sua meravigliosa vista panoramica sulla città a quello dell’Iris che suggella un legame speciale con il “giglio” il fiore della città; dal giardino di Villa Bardini con il pergolato completamente ricoperto da grappoli viola di glicine, il fiore e l’odore della coscienza, al Giardino di Boboli parte integrante della reggia di Palazzo Pitti con la Fontana del Nettuno e dell’Oceano.

Da non dimenticare il Giardino dei Semplici, l'orto botanico voluto da Cosimo I per le piante medicinali a quell'epoca definite "semplici".

