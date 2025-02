La bufera di San Valentino. Strade chiuse, alberi crollati. Paura per esondazioni e frane

Ancora una volta il maltempo ha portato danni, frane ed esondazioni in tutta la provincia di Firenze. In città per fortuna nessun problema di rilievo, anche se la portata dell’Arno a valle ha raggiunto livelli importanti. A Ponte a Signa ha toccato i 5 metri di altezza e 900 mc al secondo ma senza nessuna criticità. Tutto a posto anche a Firenze.

I danni maggiori sono stati in Valdisieve: via Colognolese è rimasta a lungo chiusa al traffico in maniera precauzionale per valutare i movimenti franosi lungo la strada. Criticità, poi risolte, anche sulla strada provinciale 84, all’incrocio con Molino del Piano. Altri interventi sono stati portati a termine anche su via dell’Argomenna, via Santa Maria di Acone, via di Parga ed in località Mezzana, in coincidenza con l’omonimo corso d’acqua. Allagamenti in via Aretina alle Sieci, con l’acqua che è entrata in qualche casa. A Nocegianni, nel comune di Rufina, alcuni alberi si sono abbattuti sulla sede stradale. Squadre di operai e volontari della protezione civile sono stati a lungo impegnati per monitorare il territorio (foto a destra).

Problemi anche a Bagno a Ripoli, soprattutto nelle prime ore del mattino. Via di Villamagna è stata chiusa per la caduta di un muro privato sulla strada tra le località Villamagna e Case di San Romolo (foto a sinistra). È esondato il borro di Rimaggio in via Molino di Vernalese, senza coinvolgere case: la strada è stata chiusa per qualche ora. Una corsia della provinciale 34 via di Rosano è stata invasa dall’acqua (al km 4+600): anche in questo caso, nel giro di qualche ora il problema è stato risolto. Un altro muro sempre privato è caduto sulla provinciale a San Donato in Collina, ma già in territorio comunale di Rignano, con restringimento di carreggiata e semaforo per regolamentare la viabilità. Altri alberi sono caduti a Collazzi, sulla strada che immette sulla Volterrana in territorio comunale di Scandicci, al confine con Impruneta.

A Campi è tornata la paura per la pioggia, dopo l’alluvione di fine 2023: la situazione più critica è stata nella zona di via Castronella, che è stata allagata. Il Bisenzio, per fortuna, tenuto sempre sott’occhio, non ha creato problemi raggiungendo comunque i due metri e mezzo di altezza. Ma i timori son tornati a galla e si sono riversati sui social, con post - più di rabbia che di paura - a richiamare l’attenzione su un problema che si ripete da tempo e che neanche la recente pulizia di fogne e caditoie sembra avere scongiurato.

A Lastra a Signa, invece, la situazione più critica è stata in via del Serraglio, in una zona collinare, con la strada che è rimasta chiusa al traffico a causa del crollo di un muro di contenimento sulla carreggiata.

Hanno collaborato Leonardo Bartoletti e Pier Francesco Nesti