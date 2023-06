La bimba sparita nel nulla Neanche i droni trovano Kata La disperazione dei genitori: hanno tentato il suicidio

di Erika Pontini

e Stefano Brogioni

Il padre, in carcere, ha bevuto detersivo e ieri sera anche la mamma, dopo una giornata di appelli, cortei e confronti con i magistrati, ha ingerito della candeggina. Nessuno dei due è in pericolo di vita, ma il caso della scomparsa della piccola Kata, 5 anni, è sempre più un enigma dai mille risvolti che anche gli inquirenti faticano a interpretare. Intanto, la bambina, sparita sabato pomeriggio dall’hotel occupato a Firenze in cui vive, sembra inghiottita dal nulla. Né le telecamere che riprendono la cancellata su via Boccherini, né quelle piazzate sull’ex ingresso di via Maragliano, acquisite dai carabinieri, inquadrano mai la piccola che esce dall’Astor. È l’albergo del mistero: Kata, sabato, sembra non aver varcato le uscite (almeno quelle controllate dalle telecamere) ma dentro la bambina non c’è. E ufficialmente si è smesso di cercarla: l’Astor non è nemmeno sotto sequestro, come invece si era ipotizzato domenica nell’ambito di un summit investigativo. E non si batte più nemmeno la città dopo aver perlustrato anche il torrente Mugnone con i sommozzatori e l’intero perimetro con i droni. Dopo la cabina di regia in prefettura è arrivato lo stop ufficiale alle ricerche. La comunità peruviana però non si ferma, tra ricerche in proprio e un corteo che vuole tenere alta l’attenzione sul caso.

Mentre le note di ricerca raggiungono anche l’estero, l’attenzione dei carabinieri è sempre sull’Astor, dove è tutto è cominciato. I video riprendono alcuni degli ’occupanti’ che entrano e, soprattutto escono, anche in orari compatibili con la sparizione. Si vedono anche carrelli e borsoni, particolare da approfondire alla luce del "buco nero" che va dalle 1515.15 (quando i filmati inquadrano la bimba che si affaccia all’uscita e altri che la ’vedono’ salire le scale esterne e poi scendere), e le 15.3015.40 quando mamma Katherine Alvarez rientra dal lavoro e non trova la piccola che, le è stato riferito, aveva avuto un bisticcio con l’amichetta. Chiede spiegazioni al fratello al quale l’aveva affidata al mattino.

"Era deserto a quell’ora, sia il cortile che le scale", racconta ai pm Ledda e Von Borries che nel pomeriggio, prima del gesto, l’hanno sentita per quasi due ore per ricostruire ancora la dinamica della sparizione alla ricerca di un particolare che possa far svoltare un’indagine tutta in salita. Il confronto con i magistrati serviva anche per dettagliare i rapporti burrascosi dentro l’hotel. La chiave potrebbe essere lì. E, in particolare, la lite con i connazionali del terzo piano dopo quel 27 maggio di paura. Katherine, 25 anni, si era barricata in camera con i figli, Kata e il fratellino di 7, perché volevano sloggiarla con la forza e uno straniero, Manuel, ecuadoriano di 40, legato alla famiglia di sopra, precipitò da 7 metri di altezza. La colpa volevano farla ricadere su Abel, il fratello di Katherine. È per questo che la mamma ipotizza, anche davanti agli investigatori, chi possa aver preso la bambina. Snocciola i nomi. E manda un messaggio: "Riportatemela, non vi denuncio". I pm volevano far chiarezza anche sulle sparizioni di un paio di occupanti ’rivali’: Katherine avrebbe sostenuto di non averli più visti da sabato. Sarebbero gli stessi che accusavano il fratello e che ce l’avevano con lei e i suoi familiari. Gli stessi, con grande probabilità, autori di un inquietante post sui social in spagnolo: "Ricordate che avete una famiglia in Perù" con le faccine che festeggiano a seguire.