La biblioteca Rovai trasloca Da luglio nella nuova sede Fate attenzione ai prestiti

La biblioteca Rovai di Incisa comincia a prepararsi per il grande trasloco: a luglio lascerà l’attuale sede di piazza Parri in affitto per trasferirsi nella nuova di proprietà comunale in piazza Mazzanti. Dopo anni di abbandono, la nuova struttura di 300 metri quadrati ha preso il posto degli ex macelli. Costato circa 800 mila euro di cui 214 mila finanziati dalla Regione, nello stabile color arancione e crema, gli utenti vengono accolti in un’ampia zona centrale con a destra la sala lettura grande per lo studio e la consultazione, a sinistra la stanza polivalente progettata per ospitare incontri, attività, laboratori e altre iniziative. All’esterno, la tettoia ondulata ripara il percorso pedonale e le larghe vetrate danno luce alle sale.

La nuova struttura ha un impianto fotovoltaico e una pompa di calore che consentono di coprire circa il 50% del fabbisogno energetico. Lasciare le stanze di piazza Parri significa risparmiare ogni anno 15mila euro di affitto. Intanto in vista del cambio sede sono stati sospesi i prestiti interbibliotecari. Sarà comunque possibile restituire i materiali già avuti in prestito fino a martedì 23 maggio. Chi avesse necessità di richiedere libri da altre realtà, può comunque rivolgersi alla biblioteca comunale "Marsilio Ficino" di Figline. La Rovai continuerà a rimanere aperta con il consueto orario il lunedì dalle 15 alle 19, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Saranno garantiti fino all’ultimo giorno tutti gli altri servizi come il reso e il prestito locale.

Manuela Plastina