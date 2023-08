La biblioteca fa grandi numeri Presenze e libri più che raddoppiati

Una scommessa vinta, quella della biblioteca di Greve. Progettata e costruita per essere il cuore culturale e sociale del paese, è riuscita a rispondere alle aspettative. Lo dicono i numeri: nel 2012 erano 9.500 le presenze annuali, nel 2023 hanno superato le 25.000 annuali. Anche l’orario di apertura si è considerevolmente esteso giungendo a 54 ore settimanali, quasi il doppio rispetto agli inizi. In dieci anni sono cresciuti prestigio e gradimento del pubblico per la biblioteca comunale "Carlo e Massimo Baldini". E sono cresciuti i documenti presenti, arrivati a 46mila unità. La biblioteca è considerata oggi uno degli edifici contemporanei più interessanti a livello nazionale, progettata dall’architetto Cristiano Cosi dello studio Mduarchitetti. Un esempio di architettura pubblica moderna, menzionato anche in riviste di settore, dove la passione per i libri e la letteratura e la fruizione degli spazi hanno compiuto un importante salto di qualità. Per il vicesindaco Giulio Saturnini, che tiene a ringraziare i bibliotecari Lucia Donnini e Umberto Cerofolini per il loro operato, "la biblioteca vive del suo stretto rapporto con la comunità. È uno spazio inclusivo e trasversale al servizio della collettività". Tra le sezioni, "quella relativa alla storia locale che amplieremo con il coinvolgimento attivo dei cittadini". Nel 2012 i volumi disponibili erano 25.898, nel 2023 la biblioteca annovera più di 46.000 testi. Nel corso dei dieci anni sono triplicati anche i posti di lettura arrivati a 90. Quanto ai prestiti sono oggi quasi 8mila annuali contro poco più di 2mila nel 2012.

Andrea Settefonti