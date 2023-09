La biblioteca di Impruneta fa quattro e resta aperta: orari prolungati per la cultura

Più tempo per la cultura ad Impruneta grazie al prolungamento degli orari della biblioteca comunale: rimarrà aperta, oltre ai tempi tradizionali, anche il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 19 per scegliere i propri libri, studiare, fare ricerche o partecipare a eventi. "Sono stati gli studenti a chiederci di mantenere aperte le sale di lettura un po’ di più – spiega l’assessore Lara Fabbrizzi - in particolare gli universitari di Impruneta e anche di alcuni Comuni limitrofi. Registriamo un numero di iscritti in crescita continua, un consenso che sottolinea ancora una volta, la professionalità del nostro personale sia sotto il profilo organizzativo che di proposte culturali".

Oltre al prestito locale e interbibliotecario, è possibile anche navigare sul web e leggere i giornali. Una sezione è dedicata a bambini, ragazzi e giovani oltre allo scaffale circolante con libri in lingua straniera. Sono in programma eventi come presentazione di libri, conferenze, mostre, spettacoli teatrali, laboratori e letture. Su appuntamento è possibile anche attivare il proprio Spid. I nuovi orari dunque sono tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, con sola eccezione del martedì che prevede l’apertura unicamente pomeridiana. Ma.Pl.