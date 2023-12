La biblioteca di Fiesole intitolata a Tognarini. Una targa in suo onore

Da sabato la Biblioteca di Fiesole porta il nome di IvanoTognarini, storico e docente universitario, che a Fiesole è stato dirigente del settore cultura prima e assessore poi. A scoprire la targa, il sindaco Anna Ravoni con Gabriella Dell’Agnello Tognarini e Niccolò, moglie e figlio del professore scomparso nel 2014, che hanno portato una testimonianza del suo profondo legame con la città. Grazie a lui, al sindaco Adriano Latini e all’assessore Fernando Farulli, Fiesole ha visto nascere iniziative culturali straordinarie come l’Estate Fiesolana e anche la stessa biblioteca, della quale è stato fra gli ideatori e promotori nel 1973. Proprio per ricordare il cinquantesimo anno di attività il Comune ha organizzato un fitto programma di spettacoli, attività e incontri, tutti molto partecipati, che si sono svolti nel fine settimana e che hanno avuto come cuore l’intitolazione della biblioteca.