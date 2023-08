La biblioteca di Calenzano riapre con la manifestazione La Città dei Lettori

Chiusa fino al 26 agosto compreso la biblioteca CiviCa. La struttura di via della Conoscenza, che già a luglio e in queste prime settimane di agosto ha osservato orario ridotto, riaprirà dunque i battenti lunedì 28, poi, a settembre, dal 7 al 9, sarà una delle sedi della manifestazione "La città dei lettori" con grandi ospiti. Nel periodo di chiusura chi volesse riportare i libri presi in prestito potrà lasciarli nel box esterno. Ma qualora fosse pieno potrà consegnati senza problemi lunedì 28 dalle 15. Domani, vigilia di Ferragosto, saranno invece chiusi tutti gli uffici comunali. Chiusi invece sabato 19 Sportello del cittadino, Ufficio Demografico e pure la Polizia municipale con la garanzia però del Pronto Intervento. Da domani al 25 agosto sarà anche chiuso lo Sportello concessionaria Tributi MinoriCanone patrimonialePubbliche affissioni (sarà comunque garantito il servizio affissioni).