La bellezza di Firenze farà bene a tutti

Rogari

Presa alla lettera l’espressione è pesante. Aggiungo che in bocca ad una signora il termine meretrice suona ancor più stridente. Detto ciò e fatta la dovuta censura alle espressioni accusatorie usate da Cecilie Hollberg, peraltro subito ritrattate come un errore da parte di chi le ha pronunciate, il fenomeno del turismo di massa che travolge le città d’arte resta la questione centrale di cui discutere. Del resto, Hollberg ho ripetuto oggi in diverso contesto un’espressione che aveva già usato nell’aprile scorso in un dibattito organizzato da La Nazione e che allora non aveva fatto scandalo. Certo sono cambiati i tempi. Allora la prospettiva elettorale era percepita come lontana e il fuoco era incentrato sugli affitti brevi che hanno stravolto il mercato della casa e che sono il corollario dell’esplosione del turismo. Quanto detto dalla direttrice avvalorava gli sforzi dell’amministrazione per governare quel fenomeno. Oggi le antenne sono più sensibili e lo saranno ancor più nelle prossime settimane. Prese alla lettera le parole della Hollberg (corrette) fanno ricadere le responsabilità del degrado sui fiorentini. In realtà, sappiamo bene che ci sono quanti ne traggono beneficio economico (pochi) e quanti ne soffrono (di gran lunga i più). Il problema è questo. Il proverbio dice che è inutile pensare di raddrizzare le gambe ai cani. Se la maggioranza dei turisti sono distratti e superficiali; se fotografano prima di guardare e contemplare non c’è modo di correggere l’andazzo. La consapevolezza invocata dalla Hollberg appartiene ad un élite di turisti. Ma è bene che tutti si avvicinino alla bellezza di Firenze. Qualcosa resterà sempre nell’animo. Certo non per questo il turista/massa tornerà a casa con lo spirito del critico d’arte. Ma riguardando le foto qualche sedimento del fascino di Firenze verrà evocato. Quello che si raccomanda è che tutti i protagonisti della vita di questa città nei prossimi mesi misurino le parole. E, nel dubbio, si astengano dal parlare. È facile scendere nella valle nella quale tutti accusano tutti di ogni male che ci affligge. Ma è difficile uscirne. Alla fine resta solo il malanimo della polemica fine a sé stessa.