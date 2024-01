La Befana arriva ma non ferma il mercato

Mercato regolare per il giorno dell’Epifania a Sesto. Nonostante la giornata festiva le bancarelle infatti stazioneranno in piazza del Mercato, piazza Lavagnini e in piazza Vittorio Veneto, nelle quali, chiaramente, sarà in vigore il divieto di sosta come tutti i sabati. Divieto che, dalle 14 alle 20, sarà istituito, con rimozione forzata dei veicoli, anche nel parcheggio pubblico di piazza Vittorio Veneto antistante il palazzo comunale per consentire lo svolgimento dell’evento "La Befana arriva a Sesto". La simpatica vecchietta scenderà dal palazzo comunale, in collaborazione con il distaccamento Vigili del fuoco volontari di Calenzano e, insieme ai volontari di Fratres e dipartimento Solidarietà ed Emergenza, e dalle 16 alle 19 dispenserà carezze, calze e caramelle ai bambini presenti.

In piazza, per la festa di chiusura del Natale 2023 a Sesto, ci saranno anche musica, majorettes e mascotte dei personaggi amati dai più piccoli. Le iniziative sono organizzate dal Centro Commerciale Naturale "Sesto Sotto Casa" che già aveva organizzato con il Comune le iniziative natalizie.