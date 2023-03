La battaglia di Momi "Sanzioni illegittime" Chiesta l’assoluzione del leader di ’Io Apro’

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Per il ristoratore Momi El Hawi, leader del movimento “Io Apro“ diventato celebre in pandemia, il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione dall’accusa di aver violato i sigilli e aperto il suo locale - Da Tito di via Baracca - durante le chiusure imposte dal governo per limitare la diffusione del covid.

Ma in attesa della decisione del tribunale - attesa per il 3 maggio prossimo -, Momi, assistito dagli avvocati Lorenzo Nannelli e Sigfrido Fenyes, ha già incassato un primo successo in sede civile che potrebbe spalancargli la strada anche davanti al tribunale penale: il giudice di pace ha infatti già annullato le multe e la conseguente sanzione accessoria dei sigilli, apposti a partire da un controllo effettuato il 14 febbraio del 2021, quando Momi, nonostante le restrizioni, accolse i clienti - come tante altre sere - nel locale aperto in barba ai divieti. In virtù di queste pronunce, ieri mattina, il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione; posizione a cui si è associata la difesa del ristoratore. "Venendo meno il presupposto, cioè la sanzione che fece scattare i sigilli, viene meno anche il reato", sintetizzano i legali che difendono il leader di “Io Apro“ dinanzi al giudice Paola Belsito. Sei, gli episodi per cui El Hawi è stato citato direttamente a giudizio dalla procura: sei volte in cui ha tolto i sigilli che avrebbero dovuto tenere chiuso “Da Tito“. In particolare le violazioni contestate sono riferite alle date 15 febbraio, poi la ’raffica’ a maggio, quasi senza soluzione di continuità, quando la forma di protesta assunse toni più caldi: 8, 9 e 10 maggio, tre sere consecutive, e ancora 13 e 15 maggio.

"Lo rifarei. E i fatti mi danno ragione", dice Momi, tutt’altro che pentito per la battaglia di cui, in piena pandemia, divenne un simbolo della ribellione di tante attività economiche costrette a tirare giù il bandone per il rischio contagi. Sembra passato un secolo, da allora. In realtà, erano i primi mesi del 2021. La Toscana ondeggiava fra i colori delle zone, da rossa, ad arancione a gialla, e ad ogni scatto corrispondeva, per volere del governo, una diversa politica di apertura dei locali.

El Hawi iniziò a contestare, non da solo, queste scelte. In concreto, non curante dei divieti, aprì ogni sera il suo locale come se nulla fosse. Puntualmente, arrivava un controllo: prima una multa, poi la multa e i sigilli, poi multa e multa per la violazione dei sigilli. E più che le contravvenzioni si affastellavano, più diventava fitta la sua presenza sulle reti nazionali. Ma il processo penale che sta affrontando oggi, non è l’unica scoria di quella stagione. Momi, ad esempio, si sta opponendo al provvedimento di chiusura dell’attivià di somministrazione che Palazzo Vecchio gli notificò al culmine della “disobbedienza“. Atteggiamento che il ristoratore ha sempre giustificato con la necessità di salvaguardare il lavoro dei suoi ventidue dipendenti. Anche per il ritiro della licenza è in corso un braccio di ferro con il Comune.