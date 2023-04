La battaglia del Comune Ad aprile 200 sequestri

FIRENZE

Ben 4mila i pezzi sequestrati dalla polizia municipale per oltre 200 sequestri solo nei primi 25 giorni di aprile.

A mettere sul tavolo i numeri l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese che da quando ha preso in mano la delega sta portando avanti una battaglia per il rispetto delle regole e per il decoro anche attraverso un fitto percorso di ascolto e confronto sia con le associazioni di residenti che di commercianti. "Il tema dell’abusivismo è centrale, l’attenzione è alta. I controlli sono quotidiani e stiamo lavorando per intensificare ulteriormente il presidio soprattutto nei punti più critici, di massimo affluenza" sottolinea Albanese. Che preferisce far parlare i numeri: 4mila pezzi sequestrati dal 1 aprile 2023 al 25 aprile 2023. "Con gli agenti della polizia municipale stiamo affrontando di petto e con grande determinazione il problema dell’abusivismo a 360 gradi" aggiunge. Il riferimento è ai venditori abusivi ma anche ai risciò non autorizzati o ai bagarini. Una battaglia per la legalità che parte da un confronto diretto con commercianti, residenti e operatori con sopralluoghi in prima persona. "La polizia municipale è fortemente impegnata su questo fronte – riprende Albanese – e lo dimostrano i numeri. Sia chiaro, 200 sono solo le operazioni che hanno portato ai sequestri perché gli interventi sono molti di più. E saranno sempre di più perché l’impegno è crescente e stiamo lavorando su più tavoli". Gli agenti della municipale, per esempio, nei mesi scorsi hanno sorpreso tre venditori abusivi di origine magrebina con la merce esposta in via Ricasoli proprio nei pressi dalla Galleria dell’Accademia e sul Ponte Vecchio. Per loro, habitue del centro, oltre al verbale da 5mila euro per la violazione della legge regionale sul commercio, è scattato anche l’ordine di allontanamento.

"Con il ritorno di flussi più numerosi di persone abbiamo innalzato ancora di più l’attenzione contro l’abusivismo commerciale – conclude Albanese – andiamo avanti in questa direzione. È una battaglia difficile ma siamo determinati ad ottenere risultati sempre migliori per la vivibilità della città". Rossella Conte