La battaglia con la procura Renzi denuncia il pm al Csm "Venti punti contro Turco"

FIRENZE

Dagli atti mandati al Copasir alla diatriba in aula, nella penultima udienza del processo Open. Un elenco di venti punti, un lungo e duro j’accuse del senatore Matteo Renzi al procuratore che ha chiesto il suo rinvio a giudizio, Luca Turco.

Lo aveva annunciato, il leader di Italia, e lo ha fatto: ha denunciato anche al Csm l’attuale capo della procura fiorentina. Un esposto per dei presunti illeciti disciplinari che si aggiunge alle tre denunce penali (una già archiviata) presentate a Genova nei confronti del magistrato che sta processando, per bancarotta, anche i genitori dell’ex premier.

Ma cosa contesta Renzi a Turco? Seguiamo l’ordine dell’atto che è stato divulgato dalla serata di mercoledì.

Si comincia con il “caso Copasir“, ovvero l’invio delle carte sequestrate a Marco Carrai al comitato parlamentare per la sicurezza.

Quell’invio, fatto nei giorni successivi alla sentenza della Corte di Cassazione che aveva disposto l’annullamento del sequestro di quel materiale, "appare come il tentativo di veicolare in sede istituzionale e politica materiale che non avrebbe dovuto nemmeno essere sequestrato, men che meno trattenuto", sostiene Renzi. Nell’esposto, si parla del conflitto d’attribuzione tutt’ora pendente dinanzi alla Consulta, riguardo all’utilizzo di una conversazione del parlamentare. "Indipendentemente dall’esito del giudizio - argomenta Renzi - il dottor Turco ha deliberatamente ignorato una esplicita diffida proveniente da un senatore scegliendo altrettanto deliberatamente di non procedere alla richiesta delle autorizzazioni".

Renzi contesta anche "l’acquisizione del mio estratto del conto corrente bancario con provvedimento che la Guardia di Finanza afferma essere stato firmato l’11 gennaio 2021. Tale acquisizione viola espressamente la sfera di guarentigie del parlamentare come ribadito dal Senato della Repubblica nell’atto con cui è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. E comunque interviene sulla sfera personale del sottoscritto non indagato per appropriazione indebita o corruzione ma per concorso in finanziamento illecito ai partiti: il decreto di acquisizione del mio estratto conto corrente bancario si configura come una evidente intrusione nella sfera personale e privata del membro del Parlamento al fine di condizionarne l’operato e le scelte, a maggior ragione se avvenuto al di fuori di indagini correlate ai miei conti correnti. Il decreto firmato da Turco ha de facto permesso poi ai media di accedere all’intero estratto conto e pubblicare in modo dettagliato e puntuale movimenti privi di rilievo penale ma finalizzati a creare un clima di clamore mediatico intorno alla mia figura".

Renzi ricostruisce anche la lite in aula dello scorso novembre:

"Ha attaccato il sottoscritto alzando il tono della voce, visibilmente irato, davanti agli avvocati presenti come testimoni e mostrando il proprio Ipad con la edizione del quotidiano La Stampa, chiedendomi conto del contenuto dell’intervista. Al termine del duro colloquio il pm esclamava: “Vada a denunciarci che gli uffici giudiziari di Genova chiudono presto!” e quando a domanda esplicita io rispondevo dicendo ad alta voce di non fidarmi dei magistrati dell’accusa, egli rispondeva accalorato “Fa bene a non fidarsi di me”".

ste.bro.