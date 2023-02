Blitz antidroga della Polizia in un appartamento del centro storico, dove gli agenti del commissariato ‘San Giovanni’ hanno sequestrato quasi due chili fra cocaina e hashish, 3.500 euro in contanti e arrestato due tunisini.

Uno dei due venerdì sera era stato notato dagli agenti, impegnati in un servizio anti droga in zona Santa Croce, mentre usciva dall’androne di un palazzo e saliva su una bici. Fermato dai poliziotti, il 22enne è stato trovato con addosso un telefono cellulare e 200 euro in banconote di vario taglio, oggetti dalla dubbia provenienza in quanto il cittadino straniero è risultato disoccupato. Poco dopo, dallo stesso edificio è uscito il presunto complice addosso al quale sono stati trovati quasi 3 grammi di cocaina, un cellulare e 45 euro contanti. L’appartamento in uso ai due, perquisito, è risultato essere la base logistica di una fiorente attività di spaccio nelle strade della città. Vi erano custoditi oltre un chilo e mezzo di hashish e 27 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e oltre 3500 euro in contanti. Entrambi, già noti alle forze di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti nel carcere di Sollicciano.