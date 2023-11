La bandiera della pace in municipio

Una mozione per chiedere l’esposizione della bandiera della pace in municipio. È stata presentata all’ultimo consiglio comunale da Pietro Milanesi (gruppo misto) ed è quindi passata con i voti favorevoli del del Pd e di Sinistra per Lastra (astenuti invece i consiglieri comunali di Forza Italia e della Lega). "Approvando questa mozione – ha commentato Milanesi – il Consiglio ha voluto, in un periodo in cui le guerre prevalgono sul dialogo e sul compromesso, mandare un accorato messaggio di pace a tutto il popolo di Lastra a Signa. Ognuno di noi può avere opinioni diverse sulle motivazioni, sugli equilibri mondiali e schieramenti contrapposti ma, in questo contesto, è importante la condivisione di un giusto messaggio all’intera comunità di Lastra a Signa… un messaggio di Pace". La bandiera verrà esposta nella sala del Consiglio e sul palazzo comunale.