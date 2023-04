"La banderuola torni a ’sventolare’ sui Loggiati del Pellegrino". Italia Nostra scrive a sindaco e soprintendenza alle belle arti e al paesaggio per chiedere di ripristinare l’antico manufatto in ferro sistemato fin dalla metà del 1600 sulla tettoia dei loggiati accanto alla basilica. Tolto durante i lavori di restauro, ora è stato collocato all’interno della struttura recentemente inaugurata. Ma per l’associazione e il suo presidente Leonardo Rombai, va rimesso nel suo luogo originario. "La storica banderuola in ferro battuto che dal XVII secolo scandiva i venti a Impruneta – suggerisce in un’istanza ufficiale a nome di alcuni imprunetini – in quanto amato simbolo identitario dei cittadini, deve essere ricollocata quanto prima sul tetto". La questione della collocazione era stata sollevata da Maria Teresa Lombardini per conto della parrocchia.

Ma.Pl.