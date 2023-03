La banda colpisce altri anziani "Sua figlia è stata arrestata Ora paghi per farla rilasciare"

Una banda. Forse due. Quella ribattezzata ‘del maresciallo’. E quella ‘dell’avvocato’. Falsi, falsissimi. Ma ad agire potrebbero essere gli stessi banditi, magari con qualche variazione sul tema. Solo uomini, ma quando serve con una complice pronta ad entrare in scena e a recitare la parte assegnata di figlia o di nipote coinvolta in un incidente stradale. Quando non addirittura arrestata. Incidenti e intoppi vari del tutto inesistenti, ca va san dire. Ma tali, così, prospettati d’acchito e con cinica freddezza, da mandare in crisi d’ansia genitori. Nella mattinata di lunedì un altro colpo, siamo a poco meno di dieci in due settimane scarse, stavolta fuori Firenze: a Dicomano. I Carabinieri della Stazione sono dovuti accorrere nella residenza di una signora di 68 anni che, poco prima, aveva subito una truffa da parte di uno sconosciuto. Un sedicente “avvocato”: "Sua figlia è stata arrestata dalle forze dell’ordine. Per farla liberare occorre pagare. Se non ha soldi, rimedi tutti i gioielli che ha...Passerà un mio incaricato a casa...". Che poi in Italia non esiste proprio l’istituto della libertà su cauzione che regolarmente vediamo in tv nei telefilm americani.

L’"avvocato" ha indotto la donna in preda alla preoccupazione a consegnargli i preziosi, ‘necessari’ a far tornare in libertà la figlia. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. La pensionata ha scoperto il raggiro solo dopo diversi minuti. Troppo tardi. Ha chiamato la figlia al telefonino, lei le ha detto che stava bene. Affranta, la mamma ha raccontato la sceneggiata...

Indagano i Carabinieri di Dicomano, può darsi tuttavia che i vari fascicoli siano riuniti in una sola indagine. Considerando tutti i colpi effettuati da ‘marescialli’ e ‘avvocati’, si viaggia verso i 60-70 euro di bottino in un paio di settimane: una enormità. La banda continua a imperversare a Firenze in modo irridente e sono per ora infruttuosi i tentativi dell’Arma di individuare almeno un componente. Personaggi che magari sono già stati qui, in passato, e dopo un periodo ‘in trasferta’, o sotto traccia. Che conoscono vita, morte e miracoli delle vittime designate. E...albero genealogico: figli, nipoti, altri parenti prossimi. Naturalmente agiscono ben sapendo di trovarli in casa da soli, sempre o quasi. I precedenti recentissimi più eclatanti: un’anziana di 87 anni a Campo di Marte ha perduto sui 1012mila euro, da spendere per il figlio coinvolto in un incidente stradale; altra denuncia ai Carabinieri Uffizi da un 69enne (3400 euro di bottino); quindi 11mila euro presi a una 83enne, non distante da Ricorboli. Altri 10000 in soldi e gioielli razziati ad una 90enne, zona Rifredi.

