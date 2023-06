La banda che dà la caccia ad Alia Furti nei mezzi durante il servizio

Piccoli, di basso cabotaggio. Ma comunque fastidiosi, soprattutto perché messi in atto verso operatori pubblici che svolgono un lavoro fondamentale: mantenere pulito ogni metro quadrato d’asfalto delle nostre strade, marciapiedi inclusi. Sono gli operatori di Alia che da maggio sono finiti al centro di uno sciame di furti. Il copione è quasi sempre lo stesso: l’operatore ferma il suo mezzo di servizio per svuotare il cestino, lascia il motore acceso.

Il tempo di scendere, svuotare il cassonetto e poi rimontare a bordo. Questione di pochissimi secondi. Gli stessi che bastano ai soliti ignoti, per infilarsi dentro l’abitacolo e rubare lo zainetto di servizio. Ma anche il cellulare, il portafogli, un pacchetto di sigarette: qualsiasi cosa che sia a tiro di mano e che possa essere infilato in tasca in pochi secondi. Il risultato: Una volta che l’operatore torna dentro lo aspetta l’amara sorpresa. Da maggio a oggi l’azienda ha ricevuto segnalazioni per sette furti, in pratica più di uno alla settimana. Per ognuno è stata sporta denuncia. Il filo che li lega? Sono tutti più o meno avvenuto nell’area dei viali, in zona Fortezza e in pieno centro storico. "Abbiamo provveduto a sporgere denuncia – spiegano da Alia – e manteniamo alta l’attenzione sui nostri dipendenti, augurandoci che casi del genere non si ripetano più". Ma dietro l’ondata di furti che ha travolto gli operatori sembrerebbe esserci quasi sempre la stessa manina.

La stessa che, al prossimo tentativo, potrebbe restare incastrata. La refurtiva finora ha contato i kit di pronto soccorso che vengono forniti in ogni mezzo, lo zainetto aziendale, ma anche cellulari e beni personali degli operatori. Un fenomeno che fa il paio con le spaccate delle auto che si sono verificate soprattutto nella zona di Porta al Prato.

cla.cap