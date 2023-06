La bancarella non molla "Via al secondo tempo"

Un piccolo presidio di cultura analogica che resiste, una nicchia per gli amanti della carta che non si arrendono all’onda d’urto tecnologica di questi tempi. La piccola, storica bancarella di libri di piazza Beccaria all’angolo con via Gioberti passa di mano e la rileva un giovane, Tommaso Tronconi di 35 anni, che ha preso le redini dell’attività già da un paio di mesi. Fabio Ponti, il libraio storico conosciuto da tutti nel quartiere e non solo, gestiva l’attività dal 1993 e ora si gode la meritata pensione.

"Lavoravo nei cinema, sono un operatore prozionista – racconta Tommaso che ha fatto la triennale al Dams e la magistrae in Scienze dello spettacolo – ho lavorato in tutte le sale della città e in passato ero impegnato nella promozione e comunicazione di un ente teatrale. L’ambino culturale insomma è la mia formazione".

"Mi è sempre piaciuto questo mondo dei libri e delle cose usate: così quando si è presentata l’opportunità non ci ho pensato tanto su. A differenza di quello che si può pensare, questo è un mondo estremamente attuale: si continuano a comprare volumi cartacei in formato tradizionale e c’è anche un’idea di economia circolare e green che sta a cuore ai lettori".

"I libri – prosegue Tommaso – arrivano principalmente da privati che per un qualche motivo se ne disfano. A volte me li regalano, altri me ne portano un po’ e io gliene do altri in cambio, altri ancora me li vendono, molti sono io a cercarli". E il tipo di offerta: "Ho narrativa, romanzi, dai classici della lettartura fino ai romanzi usciti negli ultimi anni, c’è una parte dedicata ai libri su Firenze, ci sono libri di arte, cinema, filosofia. Per quanto riguarda i fumetti si spazia da Dilan dog a Topolino fino a Tex Diabiolik, ma ho anche cose più vecchie come Alan Ford oppure Tira e Molla, Charlie Brown

"È un lavoro strano – conclude – cominci la mattina e non sai quello che ti capita durante la giornata. Magari vai a prendere un libro, ne prendi dieci e in mezzo ai quelli trovi qualcosa di inaspettato. Al banco ho dato una mia impronta personale e vedo che la gente è contenta. Postilla. La bancarella si chiama ’Secondo tempo’ e si trova anche sui social.

C. C.