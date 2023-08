La bambina sparita Oggi nuova fiaccolata, lo zio davanti ai pm sulla scomparsa di Kata

di Stefano Brogioni

Due mesi senza Kata. La comunità peruviana torna in piazza questa sera, dietro lo slogan "I bambini non si toccano". Obiettivo tenere alta l’attenzione, anche della città, sulla sempre più misteriosa scomparsa della bambina di cinque anni, sparita il pomeriggio del 10 giugno dall’Astor, l’hotel occupato in cui la sua famiglia abitava e si faceva anche la guerra per il controllo di quelle stanze.

Anzi, secondo l’ultimissimo sviluppo di un’indagine che in due mesi non ha ancora imboccato un sentiero ben definito, lo zio Abel, fratello della mamma della piccola scomparsa, sarebbe stato il braccio destro del connazionale Carlos De La Colina Palomino, colui che, stando alle testimonianze raccolte nell’ambito dell’inchiesta sul racket delle camere, chiamavano il “dueno“, il proprietario dell’Astor.

Un collegamento ipotizzato dalla Dda di Firenze, quello tra la sanguinosa faida del racket (culminata la notte del 28 maggio nel tentato omicidio di un occupante ecuadoregno) e il rapimento-vendetta della bambina. Ma non ancora provato da niente di solido.

Nonostante l’analisi della massiccia rete di telecamere pubbliche e private intorno all’albergo, che ha consegnato finora soltanto l’ultima immagine della bambina: alle 15.13, Kata scende la scala esterna dell’immobile, diretta verso il cortile o verso il piano terra dell’ex albergo.

Dopo lo sgombero del 17 giugno, poi, i reparti speciali dei carabinieri hanno perlustrato l’edificio dal tetto al sottosuolo, sondando fogne, scarichi, pertugi, senza trovare tracce della bimba. Due mesi passati che alimentano un rompicapo: chi ha preso Kata e come l’ha fatta uscire, è la domanda che riecheggia tra gli inquirenti.

Al caso, ormai, sta lavorando praticamente la crema degli investigatori, non solo fiorentini. Il Ros e la sezione crimini violenti di Roma ha affiancato i carabinieri del nucleo investigativo e la squadra mobile della questura è impegnata negli accertamenti relativi a presunte violenze ed estorsioni.

I due filoni aperti a tratti si toccano e s’intrecciano. Ad esempio ieri, quando i pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda, titolari dei due fascicoli coordinati dal procuratore aggiunto della Dda Luca Tescaroli, hanno assegnato una consulenza sul cellulare dello zio Abel, arrestato per il racket e sentito ieri dal gip, davanti al quale non si è pronunciato. Oggi comparirà invece in procura con gli altri tre arrestati per parlare della bambina.

Nei telefoni, anche in quelli dei genitori di Kata, gli investigatori cercano qualcosa di cui non sono a conoscenza. Cercano la svolta, insomma.