La bacchetta di Spotti ’re’ d’Inghilterra all’Ort

Un programma pieno di Inghilterra, dai suoni del compositore inglese Benjamin Britten alla musica con cui Mendelssohn e Haydn hanno descritto luoghi e sentimenti. Al teatro Verdi, stasera alle 21 (con replica domani al Garibaldi di Figline) una proposta d’ambientazione britannica per Michele Spotti, direttore alla soglia dei trent’anni al suo debutto con l’ Ort.

Spotti è una delle giovani bacchette più interessanti del panorama musicale non solo italiano; è fra quei direttori che stanno dimostrando il loro valore facendo la vera gavetta anche in complessi meno blasonati, perché lui è "della politica del “piano piano”, perché lo studio paga sempre tutto si ottiene con fatica, dedizione e sacrificio". Salito già su podi che scottano, come quello della Scala nel 2021, oggi è direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di Marsiglia e dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Verdi come baricentro della sua vita musicale, in equilibrio tra Rossini e il Novecento. E proprio su Rossini si è fatto le ossa, come assistente del rossiniano doc Alberto Zedda che nel 2016 lo ha voluto accanto a sé nell’Ermione all’Opéra de Lyon.

Tuttavia nessuna pagina d’opera in questa produzione con l’Ort, nonostante canti un tenore, l’irlandese Robin Tritschler, selezionato come artista “new generation“ della Bbc nel 2012. Insieme a lui avrebbe dovuto esserci Martin Owen, uno dei maggiori suonatori di corno d’Europa, nonché primo corno della Bbc Symphony Orchestra, ma un problema di salute lo ha costretto a saltare gli appuntamenti. Al suo posto è stato chiamato Andrea Cesari, primo corno solista dell’Orchestre Philarmonique de Monte Carlo in precedenza con lo stesso ruolo dal 2009 al 2017 presso la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. Tritschler e Cesari saranno impegnati nella Serenata op.31 di Benjamin Britten.