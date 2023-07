La baby gang di Campo di Marte Preso il “capo“: ha 17 anni Era il terrore dei suoi coetanei

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Probabilmente è lui, il capo del branco che tra l’inverno e la primavera scorsa ha funestato gli adolescenti di Campo di Marte e dintorni. Rapine e prepotenze come marchio distintivo di una serie di azioni non tutte denunciate alle forze dell’ordine ma ugualmente preoccupanti.

Ora, però, il giovane, 17 anni, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale minorile. Il “colpo“ che ha fatto scattare la misura è quello del trenta gennaio scorso, avvenuto a Coverciano, ma gli inquirenti sospettano che il giovane, anche in concorso con altri ’compari’, abbia messo a segno divere altre rapine fotocopia.

Per questo, altri tre minori sono indagati a piede libero.

Le vittime sono sempre suoi coetanei, o giù di lì. E per qualcuno, l’esperienza passata è stata davvero un trauma. La rapina del 30 gennaio, secondo quanto ricostruito ai carabinieri guidati dal maggiore Piccione, è avvenuta ai giardini pubblici di via Bonaparte. Qui un 16enne era seduto su una panchina assieme a una sua amica, intenti a mangiare un panino in attesa del rientro alla vicina scuola da loro frequentata. Lo studente sarebbe stato avvicinato dal diciassettenne e da un suo complice, ancora in via di identificazione. I due lo avrebbero minacciato per farsi consegnare il portafogli e dopo aver prelevato 50 euro gli avrebbero intimato, prima di allontanarsi, di non denunciare la rapina. E così fu, per un po’.

Il sedicenne, terrorizzato, non andò a scuola per qualche giorno. Però raccontò l’accaduto ai genitori, senza però volersi rivolgere ai carabinieri per la paura.

E’ stato un suo professore, venuto a conoscenza di quanto accaduto, a segnalare l’episodio al dirigente scolastico, che a sua volta ha messo in moto i militari dell’Arma.

Solo allora i genitori, all’insaputa del figlio, hanno deciso di sporgere denuncia. Una situazione che si è presentata spesso, in casi come questo, che evidenzia quanto devastanti siano le azioni delle baby gang.

La procura per i minori ha denunciato il diciassettenne per altre sei rapine messe a segno tra marzo e giugno, sempre in danno di adolescenti, nella zona di Campo di Marte (viale Fanti, presso il parco pubblico ‘Niccolò Galli’, in via del Mezzetta, nei pressi dell’ufficio postale, di fronte al liceo scientifico ‘Gramsci’ e in via D’Annunzio). Episodi che talvolta sono balzati anche sulle cronache, per la loro ’cattiveria’.