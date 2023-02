"La attività industriale è bloccata per colpa del ponte della Rugginosa"

Gli imprenditori dei Piani della Rugginosa aspettano risposte alla lettera che il sindaco Piero Giunti ha inviato al ministro Salvini: chiede un intervento con Autostrade per sbloccare il nuovo ponte che permetta ai Tir di raggiungere l’area industriale. Ma per la consigliera regionale Elisa Tozzi (Toscana Domani), "è una sollecitazione giusta, ma tardiva, indotta solo da una recente lettera di diffida che gli imprenditori hanno mandato in Comune". Una recente ordinanza sollecitata dalla prefettura "e emessa dall’amministrazione comunale, isola e blocca l’operatività della zona industriale. Da troppo tempo gli imprenditori sono stati messi nelle condizioni di non poter lavorare. Adesso l’amministrazione, invece di tutelare imprese e lavoro, invoca il Governo correndo ad autotutelarsi per difendersi da chi non ha mai difeso: gli imprenditori sono abituati a produrre, non alle troppe chiacchiere dette finora".