La Ales ricerca ragionieri come addetti amministrativi

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per candidarsi all’avviso di selezione di Ales, società del ministero dei Beni Culturali, che per la sede di Firenze è alla ricerca di un addetto all’ufficio amministrativo. La risorsa si occuperà principalmente di predisporre la documentazione relativa agli approvvigionamenti, aggiornare l’anagrafica clienti e fornitori, contabilizzare i cespiti, organizzare tempi e modi di consegna degli acquisti e predisporre la loro distribuzione, realizzare l’emissione di fatture passive e note di credito, effettuare registrazioni contabili. Titolo di studio: diploma di ragioneria o laurea magistrale o vecchio ordinamento in economia. Il contratto offerto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato. Per informazioni: lavorare.ales-spa.com/ales.