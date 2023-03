L’8 marzo incontro con le donne iraniane

Donna, diritti, democrazia. Domani a San Casciano, i cittadini incontreranno un gruppo di donne iraniane. Un’iniziativa per celebrare l’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, che fa parte del programma di eventi culturali che andrà avanti per tutto il mese di marzo. Quella di domani, alle 16.30, è un’iniziativa coordinata dalla presidente della commissione Pari opportunità del Comune di San Casciano Paola Malacarne. Sono più di 50 gli abitanti di San Casciano che prenderanno parte alla manifestazione. Un breve tragitto a piedi, dalla Torre dell’orologio alla biblioteca comunale, poi il racconto delle drammatiche storie e quindi l’incontro di un gruppo di donne iraniane del Comitato Donne Vita e Libertà in biblioteca. L’iniziativa vede la partecipazione degli attori Paolo Ciotti ed Elena Miranda.