Kraita317 e il suo viaggio

"The Journey is Everything" è il titolo della prima personale di Kraita317, uno degli street artist più talentuosi e prolifici della scena fiorentina e italiana: oltre 50 opere e tre produzioni stampa artigianali per raccontare un percorso artistico e individuale. L’esposizione, a cura di Street Levels Gallery in collaborazione con A Testa Alta Ets, è aperta negli spazi della galleria fiorentina di via Palazzuolo 74AR fino al 4 maggio. Dopo il successo di "Different Might be Everything" al Museo Novecento, Kraita317 si racconta al pubblico attraverso un viaggio metaforico, a bordo di un treno alta velocità, che guida lo spettatore in un percorso immersivo, stazione dopo stazione, nell’evoluzione personale e artistica dello street artist: punto di partenza Firenze, dove approda nel 2018 arrivando dalla nativa Romania. In questa città l’artista inizia a esplorare le strade e ne riceve stimoli e input, che vanno a comporre un giornaliero viaggio fisico e una costante ricerca interiore.