Kraftwerk, gli ’stravaganti’ L’art-rave sbarca a Firenze

di Giovanni Ballerini

"Siamo davvero entusiasti di essere in tour con una nuova produzione. Dopo anni di grande successo con il nostro spettacolo in 3D, abbiamo lavorato a una nuova stravaganza visiva e non vediamo l’ora che tutti la vedano". Un’astronave stracolma di note elettroniche e sfavillanti filmati tecnologici atterra venerdì 7 luglio alle 21,15 all’Anfiteatro delle Cascine: Dopo il rinvio dell’anno passato i Kraftwerk tornano finalmente a Firenze. Il leggendario gruppo tedesco, che nella sua carriera ha saputo delineare nuovi orizzonti per la musica elettronica e in generale per il suono contemporaneo, sull’onda del successo del 3D show, che ha girato il mondo negli ultimi anni, ha deciso di allestire un nuovo spettacolo, il ’New Visual Extravaganza’, con nuovi costumi, nuove scenografie e proiezioni su ledwall invece che su schermo. Due ore di futuribili atmosfere digitali, una sorta di art-rave elettronico del futuro, un’esplosione di soave minimalismo sonoro e di contrasti video, che incarna alla perfezione il linguaggio espressivo della band, ne dilata e attualizza le atmosfere. Nati a Dusseldorf nel 1970 dalle intuizioni di Ralf Hütter e Florian Schneider (mancato nel 2020), i padri del kraut rock (e antesignani della techno) sono noti in tutto il mondo per le loro incredibili performance audiovisive e per la loro capacità di avere i fari puntati sull’avanguardia.

Sarà così anche a Firenze. La nuova performance del quartetto tedesco vuole infatti esaltare l’interazione fra musica e immagine. Il flusso ordinato e implacabile di filmati e fonti luminose dilata e moltiplica l’ideale colonna sonora dell’era digitale creata dagli inimitabili Kraftwerk. In un continuo rimando di sensazioni ed effetti speciali, si dipana una scaletta fantastica in cui brillano i grandi classici della band (da "Autobahn" del 1974 a "Il Tour de France" del 2003, sono otto gli album registrati e prodotti dal gruppo nel loro leggendario Kling Klang Studio). Brani che parlano dei nuovi e vecchi feticci della modernità, della società tecnologica, di calcolatrici, radioattività e robot, del complesso rapporto tra uomini e macchine) acquistano una straniante valenza espressiva dando corpo e volume alle note della cult band. Il set sottolinea la capacità di investigare mondi sonori e di sviscerare problematiche contemporanee di Hütter & Co.

I loro brani, nonostante i grandi progressi della tecnologia e della stessa ricerca musicale, suonano attuali ancora oggi. Con un sound da brividi, proiettato verso poetiche aliene e derive impreviste, che si insinua fra Odissea 2001 e Interstellar, fra Il gabinetto del dottor Caligari e Matrix.