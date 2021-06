Firenze, 25 giugno 2021 - "Non sentitevi giù se non avete la cittadinanza italiana e non riuscite ad ottenerla. Purtroppo le discriminazioni esistono anche per chi ha la cittadinanza. In fondo è un pezzo di carta e io mi sento italiano".

Così Khaby Lame, 21 anni, il terzo tiktoker più famoso del mondo: ha 77 milioni di follower, ha superato Chiara Ferragni come seguito sul popolare social network e ha cominciato tutto dalla sua cameretta. "Durante il lockdown ho cominciato a fare video buffi - dice intervistato da Sky Tg 24 durante l'evento della rete che si tiene a Firenze - Non ho mai voluto guardare a quanti follower avevo, quello che volevo era far ridere la gente".

E con i suoi video nel quale con ironia risolve le complicazioni della vita ha davvero sfondato: di lui si parla ovunque. Anche e soprattutto dei temi legati all'immigrazione. Khaby Lame è arrivato con la sua famiglia dal Senegal quando aveva un anno. Adesso si sente italiano, vive a Chivasso e lì sono i suoi amici.

"Sono qua da vent'anni e non mi serve un foglio che mi dice che sono cittadino italiano. L'unico problema che mi da non avere la cittadinanza è per i viaggi, ma non mi serve sentirmi italiano", dice durante l'intervista. Durante i suoi video Khaby non parla mai. Tutto è basato sul linguaggio del corpo e dei gesti. "Volevo portare semplicità nei miei video e ho deciso di non parlare, la lingua più conosciuta è il linguaggio dei gesti, dei movimenti facciali", spiega. Ultimamente nei suoi video sono comparsi personaggi famosi, tra cui l'ex calciatore Alessandro Del Piero e la stella della Juventus Paulo Dybala.