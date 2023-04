Kekko e i suoi Modà suonano la carica al Verdi

Kekko e compagni calano il tris. Domani sera (ore 21) al Teatro Verdi di Firenze è in programma il terzo concerto – dopo le date del 18 e 19 aprile – dei Modà che stanno girando l’Italia con il tour che li vede, per la prima volta, affiancati da un’orchestra. La band capitanata da Francesco "Kekko" Silvestre – e composta da Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) -, dopo una lunga pausa, è tornata sulle scene in grande stile.

Il ritorno ha coinciso, infatti, con la partecipazione al festival di Sanremo 2023 con il brano ’Lasciami’. "Lasciami è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando" racconta Silvestre. E aggiunge: "Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Sì ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle". E tra le cose belle ci sono i live, il contatto diretto con il pubblico.

In questo tour con orchestra la band festeggia i vent’anni di carriera (2003-2023) e il decimo anniversario della pubblicazione di "Gioia", album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo. Dal palco del teatro Verdi, quindi, i fan potranno ascoltare in versione orchestra i maggiori successi della band: da "Gioia" a "Viva i romantici", da "Tappeto di fragole" a "La notte, da "Quelli come me" a "Come un pittore", senza dimenticare l’ultima hit sanremese "Lasciami".

Barbara Berti