Kate Middleton operata all’addome. Salta il viaggio a Firenze con William. Convalescenza fino a Pasqua

Sempre più in forse il tour in Italia dei principi del Galles: il viaggio primaverile della coppia a Firenze, che trapelava potessere essere fatto entro l’anno, oggi sembra molto improbabile. Kate, la moglie del principe William (insieme nella foto), è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome, un’operazione che la terrà lontano dagli impegni ufficiali fino a Pasqua. La principessa è stata ricoverata martedì alla "London Clinic", una clinica privata londinese, per un intervento chirurgico molto serio e resterà lì dai 10 ai 14 giorni. La principessa dunque è costretta a rivedere il calendario del suoi appuntamenti, dato che una volta dimessa passerà la convalescenza nel castello di Winsor.