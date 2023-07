La scomparsa di Kata, conto alla rovescia per la verità: attesa per le prime decisioni della procura

Firenze, 31 luglio 2023 – Procuratore Tescaroli, voi inquirenti ritenete possibile ritrovare Kata? Pensate sia morta?

"Speriamo di no".

Dal 10 giugno a oggi sono arrivate richieste di riscatto? Telefonate, ’pizzini’, avvertimenti a voce ai genitori? Il fascicolo su Kata è aperto per sequestro di minore a scopo di estorsione

"Nulla. Non sono giunte richieste per il rilascio della bambina. A nessuno, sotto alcuna forma. Nessuna richiesta esplicita".

Il contributo alle indagini dato dai genitori di Kata e dalle altre persone ’informate dei fatti’ che avete sentito, da possibili testimoni importanti, significativi vi ha indotto a considerare un movente plausibile, a privilegiare una pista investigativa rispetto alle altre?

"Sono attività coperte dal segreto istruttorio. Non andiamo dietro ai vaneggiamenti. Continuiamo a vedere e rivedere, a studiare i filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza. Abbiamo cercato e cerchiamo gli elementi obiettivi, oggettivi, da valutare nel loro insieme. Niente fantasticherie".

Vi siete fatti finalmente una idea su come e quando Kata potrebbe essere uscita dall’ex albergo occupato? O di ciò che di terribile è rimasto confinato all’interno di quel maledetto fortino?

"Anche questa è un’attività coperta dal segreto istruttorio".

Kata, con oggi sono già 51 giorni che non c’è. E nonostante l’estrema prudenza, il totale riserbo del procuratore aggiunto Luca Tescaroli che dirige l’indagine con il sostituto procuratore Christine Von Borries e l’altro collega Giuseppe Ledda, la sensazione è che a parziale conclusione di un percorso investigativo inizialmente caotico, poi più coerente e rigoroso, possa aprirsi uno spiraglio investigativo.

E che su Kata – per Kata e per i suoi genitori – sia iniziato il conto alla rovescia per la verità: che sia la pista del sequestro o della pedofilia. La considerazione che la sospirata svolta possa arrivare dipende anche dall’unanime riconoscimento delle qualità professionali degli inquirenti e degli investigatori dei carabinieri col colonnello Angelo Murgia, comandante il Nucleo Investigativo dell’Arma che ha un ruolo cruciale.

Di contro le indagini sono state viziate da una falsa partenza. La madre di Kata, tornata dal lavoro, ha denunciato formalmente la sparizione verso l’ora di cena. Ed è andata persa una parte di quelle fatidiche prime 24 ore. Le più importanti. Poi il contesto: lo stabile dove vive Kata sgomberato soltanto una settimana più tardi. Controlli e perquisizioni non sono avvenuti in condizioni ottimali.