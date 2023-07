Kata scompare dall'albergo, indagini della DDA e lavoro su 1500 telecamere

Alle 15.12 di sabato 10 giugno, Kata sale le scale esterne dell’hotel Astor: sembra non avere fretta, quasi gioca attaccandosi al corrimano. Un minuto più tardi, le stesse scale le fa scendendo. Stavolta con il passo più deciso, sfrega la mano sinistra al muro e svolta l’angolo della rampa. E poi sparisce. Non solo dall’occhio della telecamera di via Boccherini puntato (anche) sull’interno dell’albergo, l’immobile occupato che era anche la casa della bambina di cinque anni. Di Kata non si hanno più notizie da più di un mese. Ieri, i carabinieri, delegati alle indagini coordinate dalla Dda di Firenze - l’ipotesi è sequestro di persona a scopo di estorsione - hanno diffuso l’ultimissimo video in possesso degli inquirenti.

Ma il lavoro sulle telecamere resta quasi centrale, nel superlavoro a cui stanno partecipando anche i carabinieri del Ros di Roma, specializzati nei crimini violenti. Un lavoro mastodontico, che punta all’eventuale interrogazione, se necessario delle oltre 1500 telecamere cittadine. Pur di trovare una traccia dell’uscita della bambina dall’albergo. Il range in esame inizia dal momento in cui Kata scompare dall’inquadratura, e si allunga fino alle 16.45, quando la mamma scopre che la figlia non era con il fratello e inizia a “perquisire“ le altre camere dell’albergo.

ste.bro.