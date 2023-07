Kata, rapimento a Firenze, l'amara realtà dell'accoglienza

Cosimo

Ceccuti

La vicenda di Kata lascia sgomenti per la facilità con cui è avvenuto un probabile rapimento non in un luogo isolato, ma da un cortile di uno stabile del cuore di Firenze, in uno spazio di tempo incredibilmente breve, favorito da un casuale ritardo nella denuncia della scomparsa. Non siamo davanti a un fatto di angosciosa cronaca, da seguire con curiosa superficialità e neppure a uno spettacolo destinato a incrementare notevolmente l’auditel di certe trasmissioni televisive. Una riflessione si impone. A tanti giorni di distanza, nonostante le straordinarie energie messe in atto, non si sa ancora se e come la bimba sia stata portata via e da chi. È necessario e prioritario l’impegno di tutti per ritrovare la bambina, e riconsegnarla alla famiglia. Ma, nel contempo, bisogna aprire gli occhi sui gravi problemi dell’accoglienza nella nostra città e sulle molteplici criticità che ne derivano. Il rapimento, se tale verrà confermato, clamoroso e "disumano", poiché avrebbe visto riversare odio e spirito di vendetta su una creaturina innocente, secondo i peggiori canoni mafiosi, ha comunque avuto gli effetti di un vaso di Pandora: aprendo gli occhi, ci siamo resi conto che accanto alla città della bellezza, nella culla della civiltà, ci sono realtà oscure, poco o niente conosciute o di cui non si parla quanto dovremmo. Comunità che vivono e si organizzano in autonomia, con regole e metodi che vanno al di là della legalità, talora dovute in parte alla difficoltà di trovare un lavoro onesto e di integrarsi con la famiglia: con conseguente proliferare di disegni di stampo mafioso per gestire alloggi illegalmente occupati, droga, furti, prostituzione e altro; con interi quartieri dove non è possibile uscire la sera né al mattino presto senza il rischio di essere aggrediti. E’ vietato voltarsi dall’altra parte. Occorre agire con fermezza affinché il pieno controllo di ogni parte della nostra città non sfugga di mano e la vicenda di Kata rimanga un caso isolato.