Kata, le occupazioni ai raggi X Via al censimento sugli immobili

FIRENZE

Sono tante le attività in corso per le indagini sulla scomparsa di Kata.

E si allargano oltre all’hotel Astor, con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine. Alla digos, ad esempio, è stato affidato il compito di mappare le occupazioni in città - oltre una cinquantina - e censire i relativi “inquilini“. D’altronde, la pista privilegiata dai carabinieri, che sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia indagano ormai da quasi un mese per sequestro di persona a scopo di estorsione, è quella di una vendetta nei confronti della famiglia della bambina peruviana sorta nell’ambito dei dissidi interni - anche violenti - per l’assegnazione e il controllo delle stanze della struttura occupata.

In questo particolare contesto, e nel mare di persone che possono aver frequentato l’Astor dallo scorso settembre ad oggi, o che possono essere a conoscenza di qualcosa di utile alle indagini sul destino della piccina, ecco che s’inquadra anche l’accertamento “collaterale“ sulle attuali occupazioni in città.

Di pari passo, comunque, va avanti anche l’indagine per il tentato omicidio dell’occupante ecuadoregno, fatto avvenuto due settimane prima della scomparsa, il 28 maggio. Anche quell’episodio rientra nella guerra delle camere, almeno stando a quanto riferito dallo stesso ecuadoregno agli inquirenti. L’uomo al termine di un fine settimana fitto di liti e interventi della polizia si gettò dalla finestra del terzo piano per sfuggire a quella che secondo lui era un’aggressione da parte di un cospicuo numero di persone mirata a fargli abbandonare la camera occupata.

L’ipotesi è che i capi del racket avessero “venduto“ a qualcun altro la stanza, e per questo pretendevano di entrarne in possesso.

Ma c’è in corso anche una frenetica attività investigativa sui luoghi e in particolare sulla via di fuga utilizzata da chi ha portato la bambina fuori dall’albergo occupato. La speranza è affidata alla vasta analisi delle telecamere intorno a via Maragliano, Boccherini, Monteverdi, Veracini. Ma anche al superamento di paure e omertà che sembrano attanagliare quel contesto. Forse anche per questo, Kata è stata inghiottita dal buio con questa facilità.

ste.bro.